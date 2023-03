Padel, che mania Tre nuovi campi

LASTRA A SIGNA

Tre nuovi campi da padel coperti per gli sportivi di Lastra a Signa. Cresce, anche nell’hinterland di Firenze, la passione per questa disciplina che potrà ora essere praticata anche nell’area del palazzetto dello sport.

Al taglio del nastro dei nuovi impianti, previsto per le 18.30 di domani, parteciperanno il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, il presidente di Iride Alessandro Marchi e i rappresentanti della Real Padel Ss Arll. I tre campi sono tutti coperti: realizzati appunto dalla società Real Padel, entreranno a far parte del patrimonio degli impianti sportivi comunale.

Per informazioni sulle attività è possibile chiamare il numero 340.4270205 oppure scrivere una mail a [email protected] I nuovi impianti vanno a incrementare ulteriormente le dotazioni sportive di Lastra a Signa, molto cresciute negli ultimi tempi.

Il 2022 ha visto infatti l’inaugurazione della piscina coperta, utilizzabile quindi anche durante la stagione invernale e non più accessibile solo in estate come accadeva in passato. Sempre lo scorso anno, sono stati aperti anche i primi quattro campi da padel (più uno da singolare) in via San Martino a Gangalandi, grazie all’iniziativa dell’Associazione sportiva dilettantistica Padel Lastra a Signa.

Infine, ancora nel 2022, l’intitolazione ufficiale del nuovo campo da basket all’aperto alla memoria di Leonardo Bellomo, grandissimo appassionato di questo sport, scomparso nel 2018 all’età di 16 anni dopo una grave malattia. Il 2023 quindi si è aperto con ulteriori novità.

A febbraio, la giunta ha approvato una delibera per accogliere la richiesta arrivata da Iride Ssd, la società che gestisce gli impianti lastrigiani, per creare alcuni campi da beach volley, al momento mancanti sul territorio.

Prevista la creazione di cinque campi, di cui due coperti, all’interno dell’area dello stadio comunale, poco lontano dalla zona in cui, domani, saranno inaugurati i campi da padel.

Lisa Ciardi