Pacchi sospetti vicino alla sinagoga di Firenze, scatta l’allarme. Chiusa via Carducci

Firenze, 3 settembre 2024 – La segnalazione è arrivata a causa di una bicicletta con sopra alcuni pacchi sospetti. E così è scattato il protocollo di sicurezza che viene solitamente messo in atto in situazioni di questo genere. La polizia sta effettuando alcune verifiche nei pressi della sinagoga di Firenze, oggetto da tempo di attenzioni particolari in virtù della situazione in Medio Oriente.

Via Carducci è stata chiusa cautelativamente in quel tratto, sia alla circolazione stradale che pedonale. L’incremento della sorveglianza nei pressi della sinagoga, considerata un luogo sensibile, è scattata nell’ottobre dello scorso anno in seguito agli attacchi terroristici di Hamas e si è intensificata nel corso dei mesi dopo la risposta dello stato di Israele e i bombardamenti sulla striscia di Gaza.