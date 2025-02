A Firenze apre un ostello con 119 camere e 440 posti letto

Firenze, 14 febbraio 2025 - Con 119 camere e 446 posti letto apre l'ostello a&o Firenze Campo di Marte, in via Mannelli, nei pressi della stazione ferroviaria fiorentina di Campo di Marte. E' la seconda struttura a&o Hotels in Italia, si spiega in una nota, dopo l'apertura di Venezia avvenuta nel 2017. Con questa nuova apertura, la catena raggiunge 42 strutture in Europa. L'edificio, che si estende su sei piani, comprende anche una spaziosa lobby luminosa con vetrate su due piani, un'area colazione con terrazza all'aperto e camere arricchite da grafiche ispirate alle locandine di mostre e spettacoli di Firenze, create con l'intelligenza artificiale a partire da immagini catturate in città. L'attenzione alla sostenibilità è garantita da un impianto fotovoltaico e solare termico, nonché da soluzioni di climatizzazione efficienti. Nell'ostello spazio alla tecnologia, con chiavi digitali, self check-in, robot per la pulizia e pannelli artistici con l'intelligenza artificiale. Previste anche stazioni di ricarica per veicoli elettrici e 40 posti auto nel parcheggio sotterraneo interno. Nel corso dell'anno, la lobby sarà riprogettata dallo studio viennese Bwm Architektur & design arricchendosi di installazioni artistiche sulle pareti. Il grande cortile interno sarà trasformato in uno spazio multifunzionale, con aree sportive e ricreative aperte anche ai residenti del quartiere.