Ospedali, la visita della Regione

Giovedì mattina la commissione Sanità della regione sarà in visita all’ospedale del Mugello, guidata dal suo presidente, Enrico Sostegni (pd). I commissari dedicheranno la mattinata a fare il check-up alla struttura sanitaria borghigiana. Che attende l’avvio dei lavori di consolidamento sismico e di ristrutturazione ed ampliamento, un investimento da decine di milioni. La commissione incontrerà la direzione aziendale, il personale del polo ospedaliero del Mugello, la Società della salute Mugello, i sindacati e il Comitato di partecipazione, per discutere su "Prospettive, innovazioni, eccellenze, criticità del polo ospedaliero". In programma una visita dei commissari regionali ai reparti di diagnostica per immagini, dialisi e Day Hospital, Pronto soccorso e Salute mentale.

