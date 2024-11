Ospedale, la viabilità è definitiva. Ponte a Niccheri inizia a respirare

Finalmente la viabilità di fronte all’ospedale di Ponte a Niccheri diventa definitiva: da stamani chi va o torna dall’ospedale non dovrà più adattarsi a soluzioni provvisorie per aggirare i cantieri che ormai da anni interessano la zona. La novità più visibile è che non si passa più con l’auto in via dell’Antella, sul rettilineo che separa il parcheggio dall’area ospedaliera, come avveniva fin dalla costruzione del Santa Maria Annunziata avvenuta 56 anni fa. Tutte le auto sono deviate nella nuova direttrice viaria ai piedi dell’autostrada. La zona più vicina all’ingresso del nosocomio diventano una sorta di area pubblica-pedonale: dalla vecchia via dell’Antella passeranno solo i mezzi pubblici e i pedoni. Niente auto, moto e camion. Sono in corso di realizzazione le pensiline per l’attesa dei bus: saranno pronte a breve in via definitiva per rendere più agevole e incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico per andare in ospedale. Tutte le uscite dall’area ospedaliera saranno solo su lato Antella per chiunque, sia chi arriva dal parcheggio utenti che da quello dipendenti che dal pronto soccorso. Per andare a Firenze, bisogna dunque immettersi sulla direttrice verso la frazione, percorrere la rotatoria e tornare indietro verso Ponte a Niccheri nella nuova via sotto l’autostrada.

"Il nuovo parcheggio è ormai pronto, entra in vigore la nuova viabilità e sta per concludersi la pista ciclabile che collegherà Antella con via di Belmonte" annuncia il sindaco Francesco Pignotti: entro il 31 dicembre il primo lotto dei lavori compensativi legati alla terza corsia sul territorio ripolese. A gennaio sarà anche percorribile la nuova ciclabile. È dal 2017 che è atteso il nuovo parcheggio dell’ospedale di Ponte a Niccheri ad opera di Autostrade, come restituzione al territorio di parte dei disagi creati alla comunità – soprattutto di Antella e Ponte a Niccheri – dal cantiere di ampliamento dell’A1. Ma tra problemi idraulici, rinvii e pure i ritardi da Covid, solo ora finalmente chi lascia l’auto davanti all’ospedale non deve più affrontare buche, sassi e fango: i lavori sono finalmente terminati sia per l’area di sosta che per la nuova viabilità della zona".