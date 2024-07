Ospedale di comunità a palazzo Ferroni: al via i cantieri

Cantieri al via per la trasformazione di Palazzo Ferroni in ospedale di comunità. I lavori sono stati infatti assegnati proprio in questi giorni all’azienda esecutrice e prevedono la realizzazione della struttura a cura della Ausl Toscana Centro alla quale il Comune di Signa ha concesso gratuitamente l’uso dell’immobile per 99 anni, vincolando a questo tipo di utilizzo.

Il programma prevede il totale restauro dell’edificio, la collocazione delle attrezzature necessarie per 10 posti letto, la nascita di sale per riabilitazione e le visite. Infine, la modifica dell’accesso da via Roma, dal quale entreranno anche le ambulanze, che potranno poi sostare nel cortile interno.

L’ospedale di Palazzo Ferroni servirà per le cure intermedie, per accogliere chi è stato dimesso da un altro ospedale ma non può ancora tornare a casa e per i malati cronici. "Il programma – ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Natale - prevede 586 giorni di cantieri, che potrebbero in parte ridursi, con la conclusione dell’intervento nel febbraio 2026". Troverebbe così finalmente un utilizzo questo antico palazzo, in passato proposto dal Comune anche per gli "Uffizi diffus"".

Posto a pochi passi dal centro e costruito intorno al 1800, si articola su tre piani, per circa 900 metri quadrati di superficie. Ha una storia molto lunga, che lo ha portato a ospitare anticamente il municipio e poi ad accogliere tante altre funzioni, inclusa quella di sede per associazioni culturali e musicali. Nella consiliatura 2004-2009 la giunta siglò un accordo con l’associazione "Centro Signa arti e mestieri" per il recupero del palazzo, con l’obiettivo di trasferirvi il Museo della Paglia e un Centro internazionale delle manifatture e dei mestieri d’arte. Dopo anni di stallo però il progetto fu abbandonato, e le condizioni di Palazzo Ferroni cominciarono a peggiorare. Dal 2017 l’immobile fu messo in vendita, senza però trovare acquirenti. Infine, l’idea di sfruttarlo diversamente, prima proponendolo alle Gallerie degli Uffizi e infine progettando al suo interno un ospedale di comunità.