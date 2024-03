Oscure omertà e tardivi riconoscimenti

Rogari

Giungono i primi risarcimenti di Stato per l’incresciosa vicenda del Forteto. Si tratta di due casi, per ora, a fronte dei tanti minori che hanno subito vessazioni di ogni genere. È

una giustizia tardiva e certamente non riparatrice che fa seguito ai risarcimenti

richiesti da Regione, Città metropolitana, e comuni di Vicchio e di Borgo San

Lorenzo ai condannati. Per questi ultimi sono passati ben otto anni dalle prime

condanne. Decisamente un tempo troppo lungo a fronte del diritto delle vittime. Confesso che tutta la vicenda ha del misterioso. Non il fatto in sé, perché purtroppo il caso di abusi su minori in diverse realtà sociali sono all’ordine del giorno. Ma resta oscuro come questa vicenda, le cui origini risalgono alla fine degli anni ’70, possa avere avuto un decorso così lungo. Resta oscuro come una fattoria di 500 ettari che nella propaganda (oggi si dice “comunicazione…”) doveva esaltare e realizzare utopici ideali comunitari e di recupero di giovani e giovanissimi sia divenuta per decenni un inferno di violenze fisiche e psicologiche sistematiche. Resta oscuro come i maggiori responsabili di questa comunità potessero trovare numerose complicità interne o, quantomeno, l’omertà, tanto più grave perché a danno di minori indifesi. Resta oscuro come per decenni siano mancati adeguati controlli da parte delle autorità pubbliche preposte allo scopo. Sotto il profilo umano e sociale quella del Forteto è una delle pagine più vergognose della recente storia del nostro territorio. Aggiungo che l’azione dell’Avvocatura a favore di due vittime assume un significato di condanna verso quei magistrati del Tribunale dei minori che avevano inviati i due ragazzini alla comunità. Si riconosce implicitamente l’omissione di controllo di un organo dello Stato a fronte di provvedimenti tanto gravi e impattanti sulla psiche di un adolescente come l’assegnazione ad una comunità.