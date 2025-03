Oscar del Figurino. Ecco tutti i premiati

Gli "Oscar del Figurino" sono stati nuovamente consegnati all’interno della Borsa giocattolo di Calenzano che si è svolta, domenica scorsa, all’Hotel Delta Florence con centinaia di visitatori. I premi sono legati al concorso "Frammenti di storia", organizzato dall’Associazione La Condotta di Firenze, cui hanno preso parte oltre 60 club provenienti da tutta Italia con ben 632 opere. Non facile il compito della giuria che, alla fine, ha assegnato il premio Regione Toscana a Fabio Pungetti di Bologna con l’opera "Balbo" e quello alla carriera con il Marzocco di Firenze a Bruno Mugnai di Firenze. Best of show 2025, invece, a Wladimiro Corte di Genova con una serie di figure piatte ispirate alla battaglia di Campaldino. La giuria della critica giornalistica ha assegnato invece il primo posto a Luigi Fusco, il secondo a Claudio Cavina, il terzo a Fabio Pungetti. Menzione speciale a Daniele Petrucci.