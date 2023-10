Oro verde, ecco la festa dell’olio

Per festeggiare l’anniversario dei 50 anni della Rassegna dell’olio di oliva di Reggello, il Comune sta organizzando una mostra: in "La Rassegna siamo noi" verranno esposti i ricordi di tutti i reggellesi, invitati a contribuire portando foto o video dai loro archivi e album personali in Comune, dove il materiale sarà scansionato e subito restituito. Oppure i contributi possono essere inviati anche a info@comune.reggello.fi.it. L’esposizione sul passato, il presente e il futuro dell’oro verde di Reggello sarà organizzata nel corso della kermesse, in programma quest’anno dal 1° al 5 novembre, e verranno pubblicati col nome di chi ha li ha realizzati e forniti. Sarà organizzato con tutti i partecipanti anche un momento di festa per celebrare questo particolare e importante traguardo collettivo che premia un intero territorio e la sua comunità.