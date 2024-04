Oriuolo, l’ex teatro ristrutturato sarà gestito dallo Ied

Sarà l’Istituto Europeo di Design a gestire per cinque anni i locali dell’ex Teatro dell’Oriuolo, chiuso per quasi 30 anni e appena riqualificato. L’assegnazione è avvenuta tramite avviso pubblico di concessione a cura della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune relativo a ’locali destinati allo svolgimento di attività culturali, con particolare riferimento alle arti visive, alla formazione artistica, alla promozione e visibilità delle attività e della produzione di artisti emergenti, a creare laboratori per nuove professionalità digitali’.

Il bene risulta composto dallo spazio residuo dell’ex teatro e da alcuni locali, liberi da divisori, posti al piano terreno di Palazzo Bastogi, oltre che da un giardino. Questi spazi sono stati oggetto di un intervento di riqualificazione seguito dai Servizi Tecnici del Comune per un investimento complessivo di 600mila euro.

Il bando prevede una serie di obblighi per il concessionario sia relativi all’immobile (tra cui il completamento di alcune opere edili e impiantistiche, la fornitura di arredi e attrezzature, l’acquisizione delle eventuali licenze e autorizzazioni per le attività, il presidio degli accessi) sia all’utilizzo del bene: dovrà infatti impegnarsi a incentivare attività per mantenere vivo e partecipato lo spazio.