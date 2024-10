Orientamento per gli studenti con Quadrante

Una "cassetta degli attrezzi" per l’orientamento scolastico, dalla scuola primaria alle scelte post diploma. Attraverso il progetto Quadrante la Fondazione CR Firenze e Giunti Psychometrics, con l’ufficio scolastico regionale per la Toscana e Le Chiavi della Città - progetti educativi e formativi per la scuola del Comune di Firenze, mettono a disposizione un set di strumenti per aiutare gli studenti a valutare le proprie competenze, le attitudini, valorizzare il proprio potenziale ed esplorare gli orizzonti futuri. La novità è stata presentata ieri ai docenti fiorentini nell’auditorium dell’Innovation Center Fondazione CR Firenze. Tra "pillole didattiche", storie interattive per allenare le life-skills (ovvero le abilità trasversali che consentono di affrontare con atteggiamento positivo le sfide della vita quotidiana) e test di orientamento sono tre i "pacchetti" divisi per ordini di scuole e a disposizione di insegnanti e studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto. Per aderire è sufficiente far riferimento al portale https://www.progettoquadrante.it/. "Questo progetto si rivolge ai giovani come futuri cittadini e lavoratori ‘in formazione’ che sono sempre al centro dell’impegno della Fondazione, ma anche ai docenti, come formatori che devono orientare allo sviluppo delle competenze chiave per i giovani e ai genitori che devono accompagnare le scelte dei propri figli – spiega Gabriele Gori, dg di Fondazione CR Firenze (nella foto) –. Siamo felici di aver ideato e lanciato un progetto che offre soluzioni innovative per tutti, in particolare per i ragazzi".