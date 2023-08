Ordine Architetti Firenze: “Bene l'inserimento di aree verdi in città"

Firenze, 17 agosto 2023 - In un'ottica di promozione della sostenibilità ambientale e del contrasto al cambiamento climatico, l'Ordine degli Architetti di Firenze esprime il suo “sostegno a tutti gli interventi che prevedano l'inserimento di aree verdi ed alberature nel tessuto urbano”.

Tuttavia l'Ordine si pone in attesa di conoscere nel dettaglio il progetto di inserimento delle piante di agrumi in via Cavour, al fine di poter esprimere un giudizio completo. L'Ordine degli Architetti riconosce “l'importanza di affrontare il fenomeno delle isole di calore urbane, così come altri effetti derivanti dal cambiamento climatico, attraverso un approccio organico e sostenibile. La creazione di aree verdi e spazi alberati non solo contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma svolge anche un ruolo cruciale nel raffreddamento delle aree urbane e nell'assorbimento delle emissioni inquinanti. L'approvazione di interventi mirati a incrementare il verde in città non dovrebbe limitarsi alle sole aree centrali del centro storico, da non considerarsi come intoccabile ed immutabile, ma dovrebbe a maggior ragione estendersi alle periferie urbane”.

Come Ordine degli Architetti, ha dichiarato il presidente Andrea Crociani, è necessario sottolineare “l'importanza di un progetto complessivo e integrato che coinvolga l'intera città di Firenze e l’area metropolitana. Questo progetto dovrebbe essere caratterizzato da una pianificazione oculata e da una collaborazione multidisciplinare, coinvolgendo architetti, urbanisti, agronomi, botanici ed esperti di sostenibilità”.

L'Ordine degli Architetti di Firenze rimane impegnato nella promozione di soluzioni innovative e sostenibili per il futuro della città, e continuerà a sostenere iniziative che mirino a trasformare Firenze in un modello di città resiliente, attenta all'ambiente e all'avanguardia in termini di sostenibilità urbana.