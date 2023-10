Opere Stecco sicura entro due anni

Con un finanziamento regionale da 2,5 milioni di euro, verrà definitivamente messo in sicurezza il torrente Ponterosso: negli anni, più volte è esondato creando problemi in particolare nell’abitato di Stecco. Ora gli operai sono al lavoro per effettuare tutti i rilievi per le indagini geologiche e sismiche e i prelievi in alveo: serviranno per ultimare il progetto definitivo da consegnare entro fine anno e per avviare i lavori del secondo e ultimo lotto di intervento nei primi giorni del 2024. Il primo lotto nel 2020 dal valore di oltre 450mila euro aveva riguardato lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo.

"All’intervento di Ponterosso – dice il sindaco Giulia Mugnai – si aggiungono altri progetti strategici e straordinari al Fosso del Cesto e alle frane di Celle e Loppiano, anch’essi in fase di partenza grazie al lungo lavoro portato avanti dai nostri uffici tecnici". Il finanziamento Pnrr da 750mila euro consentirà la realizzazione del progetto esecutivo su Celle con inizio dei lavori entro il 2025.

Entro la fine di questo 2023 invece partiranno i lavori per la messa in sicurezza della frana di Loppiano, per la quale l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento regionale da 1,1 milioni di euro a cui vanno aggiunti altri 100mila euro dalle casse comunali. Entro l’estate 2024 gli operai saranno a lavoro per la manutenzione e messa in sicurezza del Fosso del Cesto, per il quale è stato richiesto un finanziamento regionale da 120mila euro.

Previste inoltre nei prossimi giorni le operazioni del Consorzio di Bonifica per il taglio della vegetazione in alveo e lungo gli argini del torrente. Ma a fronte di terreni fragili, ci vuole anche la collaborazione della cittadinanza: la mancata manutenzione di molte proprietà delle campagne territoriali, prima curate dai contadini e oggi in stato di abbandono, condiziona molto l’assetto idrogeologico. "Anche per questo – conclude Mugnai - il Comune sta lavorando da tempo a livello urbanistico per incentivare il recupero di queste aree attraverso l’agricoltura".