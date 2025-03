Operaio cade in un pozzo, volo di sei metri. Salvato dai vigili del fuoco

Firenze, 3 marzo 2025 – Brutta disavventura per un operaio edile in via Campo d’Arrigo a Frenze. Intorno alle 12:55 di ieri, 2 marzo, l’uomo è rimasto vittima di una caduta accidentale all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri situato in un cantiere edile di una proprietà privata.

Sul posto i vigili del fuoco, che dopo aver valutato attentamente la situazione, predisponendo un punto di ancoraggio su un albero di grandi dimensioni presente nelle vicinanze, hanno consentito ad un operatore, con manovre speleologiche, di calarsi nel pozzo. L'addetto dei pompieri ha raggiunto l'operaio, che era ancora cosciente, e lo ha messo in sicurezza utilizzando un'imbracatura adeguata per il successivo recupero.

Le operazioni si sono concluse con il trasferimento dell'uomo, affidato al personale sanitario sul posto, il quale lo ha stabilizzato prima del trasporto presso il pronto soccorso. L'intervento ha visto anche la presenza della Polizia Locale e del servizio PISLL a supporto delle operazioni di soccorso. In base a quanto appreso, l’operaio ha riportato la frattura di una gamba.