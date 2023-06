Operai in teatro, spettacoli in arena

Nuova luce per il teatro Garibaldi. Lo storico palcoscenico di Figline, con i suoi 150 anni di storia e di spettacoli, per tutta l’estate sarà oggetto di cantiere per donargli un’illuminazione nuova, più adatta ai suoi eventi, ma anche più efficiente e a consumi ridottI. Partono infatti in questi giorni, a stagione chiusa, i lavori che interessano anche il rifacimento delle caldaie e il telecontrollo degli impianti. Saranno conclusi entro autunno, garantiscono dall’amministrazione, in modo da poter inaugurare le stagioni di prosa e concertistica. I costi sono coperti per l’80% dal Pnrr, grazie ad un finanziamento da 250mila euro che il Comune si è aggiudicato partecipando a un bando del ministero della Cultura per migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei. "Con questi interventi – commenta il sindaco Giulia Mugnai – chiudiamo idealmente i festeggiamenti per il secolo e mezzo del nostro teatro, caratterizzati da un ricchissimo programma di appuntamenti ‘fuori stagione’ per tutte le età oltre che da un cartellone di prosa e concertistica di altissimo livello. Il record di presenze e abbonamenti di questa stagione ha confermato l’affetto dei nostri utenti nonché la qualità della proposta. In autunno spettacoli e musica riprenderanno in un teatro più "green": grazie alla nuova impiantistica, potremo infatti ridurre i consumi energetici e allo stesso risparmiare in termini di costi delle utenze".

Nel dettaglio, i lavori riguardano principalmente tutta l’illuminazione in ogni ambiente all’interno del teatro, incluso il palcoscenico. Saranno installate nuove lampade ad alta efficienza energetica e luminosa. Lo stabile sarà inoltre dotato di nuove caldaie a consumo ridotto e i nuovi impianti saranno comandati a livello centralizzato tramite telecontrollo, così da avere un monitoraggio in tempo reale dei consumi e la gestione completa anche da remoto.

Intanto non si fermano gli spettacoli, e come ormai bella tradizione, si spostano nell’area esterna del teatro. Per l’"Arena Summer Fest", dal 20 giugno al 29 agosto in programma un appuntamento a settimana, con sempre alle 21,30 e una programmazione per tutti i gusti, dalla prosa al teatro fino al cinema. Tra le novità di quest’anno, la serata finale sarà un tributo a Lucio Dalla: "Ciao Lucio", con la voce di Valentino Aquilano. I prezzi saranno decisamente "popolari" (5 euro il biglietto intero, 3 il ridotto), mentre alle tre serate dedicate al cinema l’ingresso sarà libero.

Manuela Plastina