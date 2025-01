Open day, le scuole si presentano

Le scuole di Reggello si presentano negli incontri coi genitori organizzati dall’istituto comprensivo per conoscere i plessi scolastici, l’offerta didattica e gli insegnanti in vista delle iscrizioni per il prossimo anno. Oggi nell’aula magna della scuola secondaria Guerri alle 17 sarà presentata l’offerta formativa della primaria. Il 16 gennaio invece nello stesso posto alla stessa ora la dirigente scolastica e i docenti incontreranno i genitori dei ragazzi che frequenteranno per la prima volta a settembre proprio la scuola media. Il 23 gennaio sarà la volta dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia. Sempre sul fronte diritto allo studio, sul sito del Comune è stata pubblicata la graduatoria definitiva del pacchetto scuola, il contributo per le famiglie per le spese scolastiche.