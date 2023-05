Onore a chi lotta per la propria terra

Le persone colpite in Emilia Romagna dalle esondazioni, martoriate dalla pioggia, fango e frane e la loro risposta a questa terribile situazione ha mostrato a tutti noi la forza di animo di questo popolo.

Sicuramente la rassegnazione e l’abbandonarsi ad un pigro fatalismo non fa parte della mentalità di questa gente che si è messa a spalare fango e acqua da case e negozi. E’ infatti sorprendente un tipo così di reazione specie ai nostri giorni dove la ricerca dell’efficienza e dell’iperattivismo può sfociare nella resa al primo ostacolo, al cedere alla fatica e alla inerzia.

L’inerzia intesa come una condizione di immobilismo o di uno stato segnato pesantemente dallo sconcertante abbandono fisico e spirituale in cui una persona arriva a rifiutare qualsiasi aiuto negando desideri e passioni. Chi sceglie l’inerzia si abbandona completamente al destino non provando più gusto nella vita. L’assenza di risposta si può trasformare in una fuga da se stessi, nel fare per fare o in una laboriosità fine a se stessa che impedisce di raggiungere obiettivi di grande valore. Quando si riflette su questa tragedia ancora in corso, occorre fare attenzione a usare parole che non riescono a trasmettere passione, che non condividono una partecipata sofferenza, come anche una gioia o un traguardo raggiunto. Coloro che difendono il proprio territorio, le proprie case operando senza riposo, preservano la propria dignità facendo emergere il loro valore umano insieme alla stima gli uni verso gli altri.

La parola onore in questo caso deve essere intesa come la capacità di una comunità a custodire e a riconoscere l’importanza della vita altrui che richiede impegno, scelta di valori e una buona dose di sacrificio. E’ un concetto di integrità morale attribuita a comportamenti degni dal punto di vista civile e sociale. La gente non si è arresa e ha continuato a spalare fango e acqua, a occuparsi delle persone fragili e ad assistere chi ha perso davvero tutto. Dovremmo seguire l’esempio di un popolo che è riuscito ad affermare la propria identità nonostante le avversità e a dimostrare quanto grandi siano le capacità di recupero dello spirito umano.