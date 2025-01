On Stage, ecco Maria Cassi e Leonardo Brizzi. I due artisti chiamano il pubblico sul palco

Due serate imperdibili all’insegna del divertissement tra musica, teatro e canzoni, condotta da due maestri del palcoscenico: ’On Stage’, spettacolo sul palco per numero limitato di spettatori, va in scena domani e venerdì (ore 21), al Teatro Corsini di Barberino di Mugello. Maria Cassi e Leonardo Brizzi ripercorreranno momenti della loro carriera artistica stando sulla scena insieme al pubblico, che li osserva e partecipa da vicino. Attraverso il loro storico repertorio, la musica e la loro oramai comprovata comicità ci faranno ridere e forse anche un po’ riflettere, sicuramente emozionare, in questa curiosa e nuova esperienza intima a stretto contatto con gli spettatori.