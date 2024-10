Firenze, 18 ottobre 2024 – Nella giornata di giovedì 18 ottobre, nella notizia riguardante la tragedia di Chiesanuova (San Casciano Val di Pesa) abbiamo inserito la foto di una persona indicandola come l'autore dell'omicidio.

Questa persona è in realtà completamente estranea alla vicenda. La sua foto è stata inserita per errore e subito rimossa non appena compreso che non ritraeva la persona poi fermata dai carabinieri. Ci scusiamo con l'interessato e con i lettori.