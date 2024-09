Firenze, il mistero dei corpi nelle valigie, chiesto l’ergastolo per Elona Kalesha in Appello

Firenze, 18 settembre 2024 – Si è conclusa con la richiesta dell'ergastolo la requisitoria dell'accusa, sostenuta dai pm Beatrice Giunti e Ornella Galeotti e dal sostituto procuratore generale Luigi Bocciolini, al processo d'Appello per il duplice omicidio dei coniugi Teuta e Shpetim Pasho, i cui corpi vennero ritrovati a pezzi, dentro quattro valigie, in un campo vicino al carcere di Sollicciano nel dicembre del 2020.

Unica imputata è Elona Kalesha, ex fidanzata del figlio della coppia. In primo grado la donna, presente in aula, è stata condannata a trent'anni. Il delitto viene collocato dall'accusa tra il 1 e il 6 novembre del 2015, in un appartamento di via Fontana, a Firenze. L'udienza di oggi, dopo le conclusioni delle parti civili, proseguirà il 27 novembre, con le difese.