Omicidio Barducci, 31 anni dopo. Deposta una targa in via Strozzi alla presenza del figlio Lorenzo

Sono passati più di trent’anni dall’omicidio del gioielliere Carlo Barducci e ieri mattina le è stata dedicata una targa in sua memoria. Assassinato da rapinatori nel suo negozio in centro a Firenze il 20 dicembre 1992, è stata scoperta sul muro del palazzo di via degli Strozzi dove allora c’era la sua gioielleria, in modo che oggi tutti possano ricordarlo. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Dario Nardella, l’assessora alla toponomastica Maria Federica Giuliani e il figlio di Barducci, Lorenzo. "La vicenda drammatica di Carlo Barducci - ha detto Nardella - ci ricorda che i problemi di oggi sono anche problemi di ieri, e ci ricorda che il tema della legalità è sempre stato un tema fondamentale nella vita sociale". Lorenzo Barducci ha ricordato che "papà amava tantissimo il suo lavoro, così come la vita nel tessuto sociale fiorentino, nella comunità fiorentina". Un grande fiorentino e un uomo che lavorava per il bene della sua città. Carlo Barducci venne colpito all’arteria femorale da un proiettile sparato da un rapinatore della banda, durante una colluttazione in cui lui stesso tentava di difendere una sua commessa. I soccorsi non riuscirono ad arrivare in tempo utile a salvarlo, e Barducci morì dissanguato sul pavimento del suo negozio, all’età di 57 anni. I rapinatori furono successivamente arrestati e condannati.