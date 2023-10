Omaggio a Calvino tra prosa e musica

Una pagina di teatro e musica dedicata a Italo Calvino. Oggi (ore 19) a Villa Favard di Rovezzano, in Via Rocca Tedalda (Quartiere 2), va in scena "Calvino 100: Le Cosmicomiche", progetto di Arca Azzurra, con Massimo Salvianti e Lucia Socci. La musica originale dal vivo è a cura dell’ensemble Ricercare del Conservatorio Cherubini di Firenze mentre il progetto musicale è curato dai docenti Giorgio Albiani e Damiano Meacci.

Lo spettacolo "Cosmicomiche e dintorni" parte dal primo dei racconti nei quali Qfwfq, personaggio dal nome impronunciabile e palindromo, continuamente consapevole del passato e sempre attento al futuro, apre uno dei più fortunati libri di Calvino, "Le cosmicomiche", appunto. Si passa poi a un brano tratto dalla raccolta "Ti con zero", per arrivare a una citazione del suo ultimo romanzo, "Palomar". Lo spettacolo si chiude con la straordinaria e praticamente sconosciuta "Intervista impossibile all’Uomo di Neanderthal". In pratica, il progetto di Arca Azurra

va dal Big Bang ai giorni nostri, con leggerezza e arguzia, con un eccezionale ventaglio di strutture narrative, sapienti e innovative con la scienza che gioca con il suo apparente contrario, la fantasia, dicendoci che senza quest’ultima, non ci sarebbe il genio e quindi l’avanzare del sapere. Ingresso gratuito, info e prenotazioni: 055.8290137 o 055.8228422.