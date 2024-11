’Oltre le mura’. Performance sui temi di comunità e memoria

’Oltre le mura’ è il progetto di Fondazione Fabbrica Europa per Autunno Fiorentino che propone attività attorno ai concetti di comunità, memorie, visioni, drammaturgie. Il programma, che coinvolge i Quartieri 1, 2, 3 e 4 , si articola in tre focus con laboratori e performance condotti da tre artisti. L’autrice italo-svedese Gemma Hansson Carbone (foto) dirigerà il progetto ’Muoio come un paese’, due laboratori sulla narrazione e tre performance itineranti che sono una sorta di viaggio nella memoria: da domani al 24 novembre al Parc e al Lavoratorio. La coreografa Sara Sicuro condurrà ’Dentro-Sorgane-Fuori’, laboratorio per corpi e luoghi in fermento, che coinvolgerà la comunità di Sorgane in un’attività di ricerca sul quartiere che confluirà in una performance finale di restituzione del lavoro svolto: dal 9 al 24 novembre al Kòreo Dance School e spazi esterni di Sorgane. Il drammaturgo Michele Santeramo condurrà una sezione della Scuola popolare di scrittura creativa, un laboratorio che mira a condividere con i partecipanti elementi per la stesura del monologo teatrale. L’autore darà inoltre voce a tre letture sceniche di ’Storie d’amore e di calcio’ e di ’Oltretutto, più vicino a Don Tonino Bello’: dal 23 al 27 novembre al Parc ed Ex Baracche Verdi.