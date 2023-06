Oltre il costume c’è di più Arriva il Cosplay Festival Trucchi e festa alle Cascine

di Gabriele Manfrin

Trucco, costumi e parrucche, la città si prepara ad abbracciare il Firenze Cosplay Festival. Al parco delle Cascine inizia un weekend da sogno per il mondo nerd: da domani a domenica la zona dell’anfiteatro si trasformerà in una terra fantastica, di mezzo direbbe qualcuno. Per chi non lo sapesse i cosplayer sono coloro che indossano i costumi dei personaggi di fumetti, film e cartoni (manga). Molti i raduni nel Paese ma è la prima volta che un evento dedicato a questo mondo è in città; migliaia gli attesi.

Un’iniziativa ricca di attività, con 150 stand di artigianato e comics, che dividerà lo spazio dell’Ultravox in varie aree tematiche rigorosamente a tema fantasy nerd; tra cui una dedicata all’universo del mago più famoso del cinema: Harry Potter. Ma anche una per le saghe fantasy come Il Signore degli Anelli o Warcraft. Spazio anche ai “nerd della prim’ora”, quelli che: “c’erano quando tutto è nato”, i fan di Star Wars e della fantascienza. Un’area sarà dedicata ai fumetti e ai supereroi Marvel, mentre un’altra trasporterà i visitatori in un villaggio medievale con tornei, giochi e spettacolo. Spazio alla ristorazione, con attenzione allo street food del Giappone, madrepatria della cultura nerd e ludica.

Presente il gruppo sanitario Kos, specializzato in riabilitazione nella salute mentale, che avrà uno stand dedicato a Il Signore degli Anelli, dove si userà un linguaggio innovativo per trattare disturbi alimentari.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Ultravox e festa dell’unicorno Vinci. "L’iniziativa ci avvicina a un fenomeno moderno in grande crescita – ha detto l’assessore Cosimo Guccione –. L’offerta non riguarda solo i più piccoli".

Intervenuto Daniele Vanni, direttore artistico del festival, soffermandosi sul significato dell’evento: "Tutto nasce dalla collaborazione tra Le Nozze di Figaro e Andromeda. Volevamo regalare un evento dedicato alla fantasia. Abbiamo reso protagonisti i cosplayer perchè più di altri riescono a interpretarla. Il tema è importante, riguarda soprattutto i giovani. E’una pratica in crescita, che prende la forma di una vera e propria arte”. Vanni concludendo ha ricordato la funzione di aggregazione sociale dell’evento.

Presente Alessio Veracini di Andromeda Eventi, che ha dato qualche anticipazione, come la presenza di due associazioni costumistiche riconosciute dalla Disney. Intervenuto Adolfo Bandettini Di Poggio, direttore medico Kos e Alessandro Bellucci di Ultravox. Ingresso gratuito.