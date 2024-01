Olio esausto. La polemica

Ma quanto friggono al Vingone? La domanda, a vedere le bottiglie di olio usato ammassate davanti al bidone per il riciclo che si trova alla coop di via Masaccio, potrebbe essere pertinente. Sono diversi i contenitori ammassati all’esterno, l’odore è intenso e persistente; alcune bottiglie cadono a terra, ungendo la pavimentazione. Diverse segnalazioni sono state rivolte anche all’amministrazione comunale. Vedremo come sarà smaltito l’olio che ancora si trova in quel punto, visto che il servizio di raccolta in via Masaccio non è più attivo. I cittadini di Scandicci possono usare gli ecofurgoni di Alia per conferire olio usato, piccoli elettrodomestici, farmaci, pile e altri rifiuti speciali.

Questo il calendario settimanale nei mercati rionali: ogni sabato al mercato di piazza Togliatti; in piazza di Vittorio a Casellina il 1°, 3° e 5° lunedì del mese; largo Spontini a Casellina 2° e 4° lunedì; via Frazzi 1°, 3° e 5° martedì; piazza Cannicci a Le Bagnese 2° e 4° martedì; in p.zza Don Bosco a San Giusto 1°, 3° e 5° mercoledì; via Empolese a San Vincenzo a Torri 2° e 4° mercoledì; piazza Brunelleschi a Vingone ogni giovedì; piazza Sibilla Aleramo a Badia a Settimo ogni venerdì.