Firenze, 26 aprile 2022 - "Non dobbiamo essere pessimisti. Il pessimismo è il nostro sport nazionale, ma questa sarà una grande estate anche senza oligarchi russi". Lo ha detto l'imprenditore Flavio Briatore nella puntata di 'Restart-L'Italia ricomincia da te' in onda in seconda serata su Rai2. "Stiamo parlando di 240 oligarchi di cui dovremo fare a meno, ma poi ci sono anche i russi con passaporti ciprioti che vivono in Italia - ha continuato - a Forte dei Marmi non abbiamo visto grandi differenze e così in Sardegna. I primi clienti di quest'anno saranno gli italiani, perché da due anni in Italia non si fa un'estate normale".

Ma non è detto che la situazione sia così rosea, infatti, in Toscana i 'big spender' russi generano tra Firenze, Siena e la Versilia un giro d'affari annuo di circa 200 milioni di euro. Secondo i dati forniti da Bankitalina, nel 2019, prima della pandemia, i turisti russi in Italia erano stati 1,7 milioni con 5,8 milioni di presenze e una spesa di 984 milioni di euro. All’epoca rappresentavano la seconda nazionalità per acquisti (12% del totale del mercato) con interessanti prospettive di crescita, dal momento che il loro shopping aveva registrato un +8% rispetto al 2018.

L'estate comunque potrebbe essere complicata per diversi settori dell'economia italiana; infatti l'assenza degli oligarchi, potrebbe influire parecchio anche sulle spese di ormeggio e di manutenzione dei loro megayacht e delle ville confiscate.