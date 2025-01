Ok al bilancio: 3 milioni al sociale: "Blocco all’aumento delle tariffe"

Il consiglio comunale di Reggello ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione per il triennio 2025-27. "La nostra priorità è garantire servizi sociali di qualità e in quantità adeguate, ma allo stesso tempo guardiamo al futuro con investimenti in nuovi servizi, come quelli legati alla digitalizzazione, e nella transizione energetica", commenta il sindaco Piero Giunti.

Servizi essenziali per le famiglie, tra cui quelli sociali, scolastici, educativi e legati al trasporto sono al primo posto, annuncia Giunti. Il bilancio prevede anche un impegno concreto "per il sostegno ai soggetti più fragili, la lotta all’evasione fiscale, l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità e il rafforzamento degli investimenti sull’edilizia scolastica e sugli impianti sportivi. Importante sottolineare che non sono previsti aumenti delle aliquote Imu né delle tariffe".

In particolare per le politiche sociali sono stati stanziati 3 milioni di euro, quasi 1,5 milioni per la mobilità e 5 milioni per le politiche del territorio e lo sviluppo sostenibile. "Il bilancio di previsione triennale rappresenta un impegno concreto per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini del nostro Comune – sottolinea l’assessora al bilancio Priscilla Del Sala -. Il 2025 sarà un anno cruciale, con la prosecuzione nella realizzazione delle opere legate al Pnrr per l’edilizia scolastica e con interventi di efficientamento energetico in tutti gli edifici pubblici, comprese le scuole. Sono investimenti fondamentali per migliorare la qualità della vita nella comunità".

Grazie all’approvazione prima della fine dell’anno, gli uffici comunali saranno operativi fin dall’inizio del 2025, permettendo di realizzare i progetti previsti anche nel Documento unico di programmazione: tra questi, la copertura del campo da tennis nel capoluogo e interventi nelle frazioni, come la riqualificazione dell’area sportiva di Tosi e la creazione di uno spazio polifunzionale a Ciliegi.