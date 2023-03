Oggi tutti a scuola in bicicletta Iniziativa per sensibilizzare i bimbi

di Manuela Plastina

Stamani, poco prima del suono delle campanelle delle scuole, le strade di Bagno a Ripoli si riempiranno del tintinnare dei campanelli di tante biciclette, cavalcate dagli giovani studenti con sulle spalle i loro zainetti. Si corre con la "Bike to school", un’iniziativa divertente e colorata organizzata dalla sezione locale di Fiab insieme al Comune. L’obiettivo è semplice: sensibilizzare i bambini sul fatto che la bici non è solo un gioco divertente, ma anche un mezzo di trasporto sano, che fa bene alla salute e all’ambiente. Andare a scuola in bici è anche un modo per i ragazzi per sentirsi indipendenti e responsabili, per i genitori per avere un risparmio di soldi e di tempo, per la scuola di incrementare le buone pratiche ambientali. Oggi è il giorno giusto per testarlo: con l’iniziativa chiamata "Bimbinbici", i bambini stamani vengono accompagnati da accompagnatori adulti (minimo due per gruppo) lungo due percorsi diversi. Sono coinvolti sia i giovani studenti delle classi quarte e quinte della primaria Agnoletti del Padule che i loro "colleghi" più grandi della media Granacci. Il primo percorso parte da piazza Rodolico a Sorgane: i ragazzi delle medie inizieranno a pedalare alle 7,30 puntuali, quelli delle elementari alle 8. Stessi orari per il secondo percorso, con punto di ritrovo collettivo da Rimaggio al chiosco Boccabona e, attraverso via di Rosano, sempre lungo la pista ciclabile, si arriva a scuola. All’ingresso nei rispettivi plessi scolastici, le due ruote saranno accolte all’interno dei cancelli e custodite fino all’orario di uscita.