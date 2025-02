Oggi nella sala consiliare in programma l’omaggio ad Antonio Paolucci

Il professor Antonio Paolucci, scomparso un anno fa, storico dell’arte, già ministro per i beni culturali e ambientali oltreché soprintendente per il Polo Museale Fiorentino e direttore dei Musei Vaticani, era cittadino onorario di Reggello. Era stato insignito del titolo nel 2018 per esserci impegnato in prima persona nel riportare il trittico di Masaccio a Cascia nel 1988, il Ghirlandaio a Pitiana, oltre al recupero del patrimonio a Vallombrosa e l’apertura del Museo di Arte Sacra sempre a Cascia. Ora la "sua" Reggello lo ricorda con un omaggio oggi alle 17 in sala consiliare: alla cerimonia interverranno il figlio Fabrizio Paolucci, direttore del dipartimento di arte classica degli Uffizi, il consigliere regionale Cristiano Benucci, don Ottavio Failli, Maria Italia Lanzarini, curatrice del Museo Masaccio insieme al sindaco Piero Giunti e all’assessore alla cultura Adele Bartolini.

Manuela Plastina