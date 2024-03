Oggi l’omaggio a Lee Byung-hun

I successi dell’ultimo anno in Corea del Sud sono al centro della giornata odierna del "Florence Korea Film Fest" al cinema La Compagnia. Si inizia (ore 15) con il racconto "In our day" di Hong Sang-soo; poi (ore 17) la commedia d’amore "Honeysweet" di Lee han. Alle 20 proiezione in omaggio all’attore Lee Byung-hun con "Keys to the heart", spaccato familiare dolce, divertente e commovente in cui il celebre attore divide la scena con due colleghi di spessore come la veterana Youn Yuh-jung e il giovane e talentuoso Park Jeong-min. Segue (ore 22,15) "The Moon" di Kim Yong-hwa.