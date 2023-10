Oggi il Fierone e l’incontro con il sindaco

Oggi il Fierone, poi il fine settimana lungo che porta a conclusione la fiera 2023. Oggi appuntamento dalle 7 alle 19, con gli ambulanti lungo via Allende, via Buozzi, via Mazzini, piazza Gramsci, via Spinelli, via Mangani, piazza Matteotti e piazza Piave. Domani per le associazioni c’è l’evento con la Stella Rossa Volley alle 17 nell’area sportiva della fiera, sul fronte della salute alle 17 la Croce Rossa presenta un mino corso di primo soccorso per i traumi da incidenti domestici, mentre l’Humanitas parla di defibrillatori semi automatici dalle 18 nei propri gazebo nell’area istituzionale. Alle 18 c’è anche il sindaco Fallani che in piazza Resistenza parla dello sviluppo della città e dei progetti di completamento urbanistico nel centro. Ultimo appuntamento in sala consiliare, per la serata col Cai alle 21 con Sara Bonfanti che parla del ‘Sentiero Italia’. Si prepara il gran finale di sabato e domenica.