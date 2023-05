Oggi all’Antella storia e musica dei Beatles

Questa sera alle 21 al Crc Antella Oversea Orchestra e Beatle’s Angels presentano lo spettacolo musicale "Chiedi chi erano i Beatles", la storia del gruppo più famoso del mondo attraverso aneddoti e tanta musica. L’evento è organizzato dalla direzione infermieristica Firenze Sud Est insieme all’Associazione Santa Maria Annunziata onlus; il ricavato della serata, contribuirà a formare quattro infermieri di Ponte a Niccheri per il corso master per accessi vascolari. Potranno così utilizzare i device vascolari del sistema PICC ("Peripherally inserted central catheter) o del midline, considerati un metodo sicuro per la somministrazione sia a breve che a lungo termine di antibiotici, chemioterapici, nutrizione parenterale, in ambito ospedaliero oltre che per le cure domiciliari. L’obiettivo è tutelare il patrimonio venoso del paziente e migliorare la personalizzazione delle cure sul territorio. Per partecipare alla serata, [email protected] o telefono 055.6936342.

Manuela Plastina