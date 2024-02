Odore di gas in corridoio. Paura alla scuola Fermi. Intervengono i pompieri

SCANDICCI

Allarme gas alla scuola media Fermi, ma senza reali pericoli. Il problema si è verificato ieri intorno a mezzogiorno. In un corridoio dell’istituto di via Leoncavallo, alcuni insegnanti hanno sentito odore di metano. L’intensità è diventava sempre maggiore e la decisione della dirigente scolastica è stata quella di chiamare i vigili del fuoco. Le squadre sono arrivate a scuola intorno alle 13, insieme a un’ambulanza allertata a scopo precauzionale nel caso in cui ci fosse stata necessità di un intervento di soccorso. I pompieri hanno effettuato un sopralluogo in tutta la scuola e fatto le verifiche del caso. Fortunatamente non è stata trovata alcuna fuga di gas. L’odore potrebbe essere scaturito dalla fognatura: in ogni caso non si trattava di metano. Incuriositi gli scolari, impauriti all’inizio e poi divertiti dall’accaduto, quando è stato chiaro che era solo un falso allarme.