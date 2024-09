Obiettivo Serra di Piero con il Cuore si scioglie

È partito il crowdfunding realizzato dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme all’AIABA (Associazione Italiana per l’Assistenza ai Bambini Autistici), per dare agli 11 ospiti della comunità alloggio La Casa di Aldo, l’opportunità di realizzare un’esperienza lavorativa, di vita e di autonomia attraverso una nuova serra. Il progetto “LavoriAmo per l’autonomia con La Serra di Piero” – aperto alle donazioni fino al 26 ottobre - è stato presentato alla Casa di Aldo, in Via di Mondeggi 3 a Bagno a Ripoli, alla presenza di Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, Indira Graffius, membro del Consiglio di amministrazione dell’Aiaba (Associazione italiana per l’assistenza ai bambini autistici), Lorenzo Barcucci, consigliere della Fondazione Il Cuore si scioglie e Rossella Liuti, presidente Sezione Soci Coop di Bagno a Ripoli. L’Aiaba è un’associazione di genitori nata nel 1970, che ha realizzato, nel 2023, La Casa di Aldo, una comunità di alloggio protetta, posto sicuro dove potersi sentire a casa. Il crowdfunding rientra nei progetti Pensati con il Cuore sostenuti da Il Cuore si scioglie.