Nutrizione e alfabetizzazione, il Rotary dona 20.088 pasti agli studenti dello Zimbabwe

Firenze, 30 marzo 2024 - Erano oltre 100, tra Rotariani e giovanissimi Rotaractiani, i presenti nella Sala Ruah della Chiesa della Pentecoste a Bagno a Ripoli, dove alcuni giorni fa si è svolto l’evento “Rotary alimenta il sapere - Obiettivo nutrizione e alfabetizzazione”. Promosso e organizzato dai Club rotariani dell’area fiorentina, l’iniziativa vantava la collaborazione dell’Associazione Rise Against Hunger e il patrocinio del Distretto Rotary 2071 della Toscana. “Un evento che ha coinvolto ben 16 Rotary Club di Area medicea e metropolitana – ha commentato la presidente del Rotary Firenze Est Sandra Manetti -, oltre al Rotary E-club Distretto 2071 e al Distretto 2071, con la partecipazione attiva di molti volontari.” Dopo i saluti del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, è iniziato l’evento vero e proprio con la proiezione degli inni, la presentazione dei Club promotori, un filmato di saluto del Governatore Fernando Damiani e la spiegazione del service da parte di Matteo e Riccardo Albieri di Rise, che hanno fornito le istruzioni operative alle varie postazioni. Tre le linee d’azione nel corso dell’iniziativa: un primo gruppo etichettava e riempiva i sacchetti con soia, riso, lenticchie e vitamine; il secondo gruppo pesava e sigillava le buste; il terzo riempiva ed etichettava le scatole. “L’evento è andato avanti con un sottofondo musicale che ha dato il ritmo alla bellissima mattinata – continua Manetti -, apprezzata da tutti i presenti, e si è concluso al suono del gong al raggiungimento del traguardo delle 93 scatole, contenenti ciascuna 36 sacchetti da 6 pasti, corrispondenti ognuna ad un anno di scuola per un bimbo. In tutto 20088, destinati a 93 bambini e bambine delle scuole in Zimbabwe. Insomma, una bella esperienza di condivisione e di collaborazione tra Club e rotariani provenienti non solo da Firenze ma da tutta la Toscana e soprattutto un esempio concreto del Rotary del fare. Donare pasti completi e nutrienti a scuola è un modo per promuovere la scolarizzazione – conclude la presidente -, per garantire il diritto all’istruzione e ad una crescita sana e per offrire ai bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore.” Info: www.rotaryfirenzeest.it