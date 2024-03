Nuovo punto prelievi della Misericordia nella sede di Confartigianato Imprese Firenze

Firenze, 13 febbraio 2024 – Un nuovo servizio per la salute dei cittadini del Quartiere 4. Confartigianato Imprese Firenze, nella sede di via di Empoli, mette a disposizione uno spazio per il nuovo punto prelievi degli ambulatori della Misericordia. Il nuovo punto, il quindicesimo degli ambulatori della Misericordia, attivo il mercoledì e il venerdì orario 7,30-9,30, è stato inaugurato quest’oggi.

“L’apertura di questo nuovo punto prelievi è una bella notizia – ha detto l’assessore a Welfare e presidente della Società della Salute di Firenze Sara Funaro - è un servizio di prossimità importante per i fiorentini, che va ad aggiungersi a quelli già presenti sul territorio. Grazie a Confartigianato Firenze e agli ambulatori della Misericordia c’è un nuovo spazio dove i cittadini possono recarsi per fare i prelievi. Rafforzare i servizi di prossimità dedicati alla salute dei cittadini è il nostro obiettivo”.

Il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni ha aggiunto: “Siamo felici di accogliere sul nostro territorio un nuovo servizio per i cittadini. Grazie di cuore alla Confartigianato Firenze e agli ambulatori della misericordia. La salute è un bene essenziale, individuale e collettivo, che la nostra comunità sta mettendo sempre più al centro grazie ai servizi pubblici e ad una potente rete di associazioni e di sussidiarietà orizzontale”.

“È un momento importante per gli Ambulatori della Misericordia – ha spiegato il presidente Cda Ambulatori Misericordia Cristian Cesari -, che conferma la propria rete di collaborazioni con associazioni di categoria che svolgono un lavoro significativo per i cittadini e, nello specifico, per gli artigiani soci di Confartigianato Firenze. Che sia l’auspicio per instaurare ulteriori rapporti di collaborazione con strutture come la nostra, legate al territorio e al sociale inteso come no profit. In questo modo, costo e qualità del servizio vanno di pari passo”.

Soddisfatta Confartigianato con la Presidente Serena Vavolo che ha illustrato: “Vogliamo far sì che la nostra sede sia sempre di più un punto di riferimento, ogni giorno e per una pluralità di richiesta, per la nostra comunità. Oggi aggiungiamo un servizio importante perché la salute è indispensabile per lavorare bene”.