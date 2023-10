Nuovo ospedale da 6 milioni di euro: "Carrozzone da soli venti letti"

di Manuela Plastina

Sfiora i 6 milioni di euro il progetto del nuovo Ospedale di comunità e Casa di Comunità che la Asl realizzerà a Figline. Il dipartimento dell’area tecnica dell’azienda ha presentato l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della nuova struttura sanitaria di prossimità. L’ospedale di comunità vale 3.215.074 euro, la "casa" quasi 2,6 milioni, autorizzati dal Pnrr. La nuova struttura sanitaria da 1880 metri quadri sarà a forma di L: la casa di comunità sarà tra il piano terreno e primo piano, mentre al secondo ci saranno gli spazi dell’Ospedale di Comunità.

Ma i Cobas della Rsu denunciano: "Nella determina della Asl si dice che i lavori, con affidamento diretto per la progettazione a uno studio di architetti di Firenze e per la realizzazione a un consorzio di Benevento, si svilupperanno all’interno dell’area ospedaliera del Serristori in piazza XXV aprile". Per i rappresentanti sindacali "è la parola "fine" definitiva al presidio ospedaliero per acuti.

Dopo la chiusura del pronto soccorso per un "centro medico avanzato" per casi a bassa gravità, ora nell’area ospedaliera entra quello che gli stessi fautori del progetto definiscono "un rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia", ma con il contestuale smantellamento e demolizione di un Serristori che funzionava e meritava di essere riqualificato, messo in sicurezza, rilanciato nelle sue strutture sanitarie e specialistiche".

Invece, denunciano ancora i Cobas, "si spendono 6 milioni per un ‘carrozzone’ da soli 20 letti di degenza nell’ospedale di comunità senza coinvolgere le parti sociali, la Rsu e la cittadinanza, mentre non si trovano i soldi per l’assunzione del personale sanitario e per evitare i tagli della spesa sanitaria".