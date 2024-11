Nuovo look per 12 bagni pubblici a Firenze

Firenze, 21 novembre 2024 - Un restyling completo per 12 bagni pubblici cittadini. Lavori di riqualificazione ma anche interventi mirati alla sicurezza, con l’installazione di tornelli all’ingresso nella metà delle strutture, e un’attenzione particolare alle persone con disabilità. Il tutto nell’ambito dei progetti “Feel Florence” con una linea di finanziamento del Ministero dei Turismo dedicato alle città siti Unesco che per questi specifici interventi ammonta a poco più di un milione di euro. “Con questi interventi metteremo a disposizione dei turisti ma anche dei fiorentini servizi rinnovati, moderni, migliorati anche dal punto di vista della sicurezza e del comfort – dichiara l’assessora al Decoro Caterina Biti –. Ci tengo poi a ricordare la dotazione dei fasciatoi per i disabili adulti, un segnale importante di attenzione per le persone con disabilità”. I lavori, articolati in tre lotti, riguardano due servizi igienici nel Parco delle Cascine, in viale Galileo, in via San Salvatore al Monte (Porte Sante), in piazza di Santa Maria Novella, via della Stufa, piazza dei Ciompi, via dello Sprone, piazza di Santo Spirito, via Filippina, piazza Ghiberti, lungarno Pecori Giraldi. Oltre alla riqualificazione (già iniziata in alcuni locali), il pacchetto prevede anche ulteriori interventi, tra cui l’installazione di tornelli in sei bagni sia per ragioni di sicurezza sia per consentire il pagamento del servizio, nei restanti sei saranno collocate casse automatiche e comunque in entrambi i casi è sempre prevista la presenza di un operatore. Due bagni saranno dotati di appositi fasciatoi per consentire il cambio di disabili adulti. Per tutti sono previsti nuovi arredi e nuova cartellonistica, servizio di allarme, scassettamento giornaliero degli introiti, vigilanza privata notturna. Tramite gara sarà assegnato il servizio di presidio e pulizia comprendente anche la manutenzione ordinaria e i materiali consumabili. Obiettivo è terminare i lavori e avere tutti i bagni rinnovati in servizio per giugno prossimo.