Nuovo fontanello a Chiesanuova Dopo il successo al Bardella

È attivo da ieri mattina il nuovo fontanello di via Faltignano a Chiesanuova nel Comune di San Casciano. Ad inaugurarlo sono stati il sindaco Roberto Ciappi, l’assessore all’Ambiente Ferdinando Maida, e Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua. Il taglio del nastro di ieri mattina è stata anche una grande festa che ha visto la partecipazione delle bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia di San Casciano. Con quello di Chiesanuova sono due i fontanelli installati da Publiacqua sul territorio comunale di San Casciano. L’impianto di via Faltignano si aggiunge a quello della zona del Bardella che dal 2018 a luglio 2022, nonostante l’incidenza della pandemia, ha erogato poco più 1,2 milioni di litri di acqua. Nei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, sono stati installati 116 fontanelli. I primi 110, nel periodo 2017- 2022, hanno erogato circa 166 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 110 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 34,8 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

An.Set.