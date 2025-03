Nuovo concorso per oss: esposto in Corte dei Conti

Un esposto alla Corte dei Conti perché Estar avrebbe "indetto un nuovo concorso per gli operatori socio-sanitari toscani mentre le Aziende Sanitarie non hanno attinto dalla graduatoria vigente, preferendo ricorrere alle agenzie interinali". A darne notizia, il consigliere regionale di FdI, Diego Petrucci. "Apprendiamo che è stato presentato questo esposto – ha scritto ieri -. Una segnalazione che, secondo quanto appreso, sarebbe stata inviata da un Oss. È dal 2023 che denuncio in Consiglio regionale il fatto che le aziende sanitarie non assumono dalla graduatoria uscita dal concorso del 2021. Ho presentato una prima interrogazione nel marzo 2023; poi una mozione, approvata dal Consiglio, che impegnava la giunta a incalzare le aziende sanitarie ad assumere gli Oss dalla graduatoria. A dicembre 2023 ho presentato un ordine del giorno che è stato respinto dall’aula; nel maggio 2024, dopo che la graduatoria era stata prorogata per un ulteriore anno, la commissione sanità ha approvato una mia mozione per sollecitare nuovamente le Asl. All’inizio del 2025 ho presentato una nuova interrogazione; infine, la settima scorsa, ho depositato una proposta di legge, sottoscritta da Marco Stella (Forza Italia), per prorogare la graduatoria vigente. Adesso apprendiamo che Estar ha già emanato un bando per assumere oss nella Asl Toscana Centro. Una decisione incomprensibile, uno spreco di soldi pubblici".