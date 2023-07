Nuovo Commissariato di Polizia a Sesto Fiorentino, l'inaugurazione prevista per Marzo 2024

I lavori per la realizzazione del nuovo commissariato di polizia nell’ex sede Consiag (ora Alia) in via Savonarola termineranno nel marzo 2024. La data è indicata, nero su bianco, nella risposta scritta a firma del sindaco Falchi all’interrogazione presentata dal capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi: "Espletata la fase di aggiudicazione della ditta aggiudicataria – spiega il sindaco – e avvenuta la fase di consegna del cantiere lo scorso 12 giugno, la tempistica prevista per la realizzazione copre l’arco temporale che va dal 12 giugno 2023 al giorno 8 marzo 2024, per la durata di 270 giorni. Terminata la realizzazione dell’opera la società Alia e i responsabili concorderanno e procederanno con tutte le fasi relative al trasferimento". Nell’estate-autunno del prossimo anno, valutando i tempi necessari per l’allestimento degli arredi e la presa in carico della nuova struttura, dunque, il nuovo commissariato potrà essere attivo, in una zona centralissima, con la fine di tutte le criticità segnalate, da anni, per l’attuale sede di via Gramsci.

S.N.