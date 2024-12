Nuovo asfalto rosso e manutenzione. Mezzo milione per tre ciclabili

di Francesco Ingardia

Mezzo milione di euro stanziati dalla giunta con una delibera ad hoc per un pacchetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il 2025, destinate a tre piste ciclabili lungo viale Strozzi, Morgagni e via Accademia del Cimento. Un tracciato che si estende per 1,8 chilometri interessato da lavori anche per la messa in sicurezza dei ciclisti. L’assessore alla Mobilità Andrea Giorgo parla di "un altro tassello nel piano dell’amministrazione comunale" di incentivare la componente della sostenibilità negli spostamenti, tra tramvia e bici.

"Non solo la realizzazione di nuove piste ciclabili. Anche quelle già in attività sono oggetto di importanti interventi da part del Comune - spiega Giorgio -. Spostarsi in bici è il modo più veloce di muoversi in città: le piste che stiamo realizzando sono bellissime e sicure. ma investiamo anche sui percorsi esistenti, che sono tanti - quasi 120 chilometri - e che richiedono attenzione e interventi. Tutto va nella direzione di costruire una città sempre più a misura di bicicletta, una scelta strategica che confermiamo con atti concreti: i progetti delle nuove piste, i lavori di riqualificazione di quelle esistenti, le iniziative di promozione dell’utilizzo della bici come ’Pedala, Firenze ti premia’ e le bici in sharing gratis per gli abbonati al TPL. Andiamo avanti con la realizzazione della Bicipolitana e per portare sulle biciclette più persone possibili, perché è un mezzo che conviene a tutti: alla città perché diminuisce il traffico e migliora la vivibilità, all’aria perché riduce l’inquinamento, e alle persone che la usano perché muoversi fa bene alla salute. Nelle prossime settimane presenteremo un biciplan con la nuova strategia fiorentina per aumentare ancora l’utilizzo delle biciclette".

Nel dettaglio, in tutti e tre i percorsi è prevista la manutenzione della pavimentazione con la finitura finale in bitume rosso.

In viale Morgagni i lavori interessano la pista che collega piazza Dalmazia all’ingresso di Careggi: quasi un chilometro che fa bretella di congiunzione tra il polo ospedaliero e le varie sedi UniFi. Il tratto tra via Cesalpino e largo Brambilla sarà oggetto dei lavori più consistenti con il rifacimento totale della pavimentazione con strato finale in bitume rosso. Previsti inoltre piccoli interventi di abbattimento barriere architettoniche e per agevolare l’accesso ai cassonetti. Quanto al tratto di ciclabile di viale Strozzi, cantieri per circa 650 metri tra viale Redi (Palazzo Mazzoni) e via dello Statuto. Pista allargata nella porzione centrale, con illuminazione rafforzata dalla collocazione di quattro nuovi pali. Sarà anche rifatta la rampa ciclo-pedonale esistente e il percorso ciclo-pedonale ’promiscuo’ sarà opportunamente evidenziato.

Via Accademia del Cimento completa il quadro d’interventi: bitume rosso per il rifacimento dei 420 metri di pista tra via Carlo del Prete fino a via Felice Matteucci, due nuove rastrelliere, più l’allargamento delle corsie nell’intersezione con via Barsanti a rendere così, per il Comune, "il percorso più lineare e rapido". Viabilità modificata per il ritocco alla rotatoria insieme allo spostamento della fermata del Tpl in corrispondenza del numero civico 18 in modo da prevedere "una maggiore distanza dall’attraversamento pedonale".

Nel frattempo, il festival ’Future4Cities’ di Will ha premiato Firenze (nella foto in alto) per il progetto di "trasformazione urbana" ’Pedala, Firenze ti premia’ inaugurato lo scorso 3 giugno previo finanziamento da 1,2 milioni. Il bilancio dei primi 6 mesi in base ai dati registrati dai 2.300 utilizzatori: 1milione di chilometri percorsi, 163mila chilogrammi di co2 risparmiata, 117mila euro di incentivi maturati, più di mille utenti ’convertiti’ ai mezzi green, 5,3 chilometri la distanza media percorsa a tratta casa-lavoro o casa-studio.