Nuovo asfalto in viale Etruria, conto alla rovescia per la fine

Conto alla rovescia per la fine dei lavori nel tratto terminale di viale Etruria in direzione Firenze. Il cantiere che ora ingombra una carreggiata causando una strozzatura fatale per molti pendolari che dalla FiPiLi entrano in città puntando il centro, all’origine in questi giorni di lunghe code, è vicino alla fine.

Come previsto dal programma, dovrebbe smontare domani con il termine del risanamento dell’asfalto che in questi giorni è stato scarificato e sostituito. I lavori da marzo avevano interessato la direttrice in uscita città, mentre dal 12 aprile era toccato alle corsie opposte: da prima dell’incrocio con viale Piombino a via Siena, ma anche in viale Piombino, all’intersezione con viale Etruria in ingresso e in uscita città.

Il termine, salvo interruzioni causate dal maltempo è previsto per domani con viale Etruria che tornerà nuovamente a due corsie per senso di marcia.