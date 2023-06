Nuovi spazi ampliati in San Lorenzo La trattoria Za-Za cresce per coniugare tradizione e innovazione

Ormai è un punto di ritrovo storico, non soltanto per i turisti che ogni giorno affollano San Lorenzo e i dintorni del mercato, ma anche per i fiorentini che hanno voglia di gustare i piatti della tradizione, con qualche tocco innovativo. La trattoria ZaZa inaugura 300 metri quadrati di nuovi spazi per una clientela, che la segue ormai da cinquant’anni. "I lavori di ristrutturazione sono durati più di quattro anni, con attenzione a quei particolari - annunciano con orgoglio i titolari - che ci accompagneranno in ambienti diversi tra loro , il rosso , il nero, il blu , oggetti scelti e acquistati in giro per l’Europa. Una casa curata un po’ scicchettosa, ma sempre con un solo obiettivo: mantenere lo standard di cucina e gli stessi prezzi che ci hanno contraddistinto fino ad oggi".