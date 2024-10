Nuovi servizi per l’infanzia. A dicembre l’apertura dell’ex Cappell’Ajo Matto

Il nuovo asilo nido a gestione diretta da parte del Comune aprirà i battenti nella prima settimana di dicembre, con tutta probabilità il 2, nei locali dell’ex Cappell’Ajo Matto di via Leopardi, zona Neto. La notizia è arrivata direttamente ai genitori dei 23 bambini iscritti alla struttura attraverso una comunicazione a firma dell’assessore alle politiche educative Sara Martini e dal dirigente del settore servizi alla persona Luisa Sarri. "Si sono già conclusi i lavori di manutenzione straordinaria sul tetto dell’immobile – dice Martini –. Al momento sono in corso interventi interni e relativi al giardino e si sta procedendo all’acquisto di arredi, giochi e attrezzature. Quindi contiamo, salvo imprevisti, di poter iniziare il servizio da inizio dicembre". Per il nuovo nido sono anche previste nuove assunzioni. "Oltre alle otto educatrici già entrate in servizio nelle strutture per la prima infanzia con il concorso concluso di recente – prosegue Martini – saranno fatte due nuove assunzioni per il nido del Neto nel quale opereranno anche due educatrici storiche, in servizio attualmente al nido Alice: potranno garantire esperienza". I piccoli saranno accolti nella nuova struttura in due momenti diversi: un primo gruppo composto da bambini medi/grandi entrerà infatti subito dopo l’inaugurazione, mentre un secondo formato da bambini medi/piccoli farà invece il suo ingresso dopo le vacanze di Natale. "Nel nido – annuncia l’assessore – sarà fra l’altro adottato il modello dell’ambientamento partecipato, già sperimentato in altri nidi comunali, che vede la presenza di un familiare per tutta la giornata educativa per soli tre-quattro giorni anziché le consuete tre-quattro settimane per venire incontro alle esigenze delle famiglie". Tutto pronto, o quasi, dunque per l’apertura, ma ancora un dettaglio: il nome del nuovo nido. "Al momento – conclude infatti Martini – ci sono alcune ipotesi: lo comunicheremo a breve. Sicuramente però non si chiamerà Cappell’Ajo Matto, come la struttura precedente".