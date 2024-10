Nuovi alloggi popolari, avanti tutta. Ecco il progetto da 13 milioni. No al parcheggio in via Milani

Avanti a malincuore visto che l’attuale sindaco Carovani non ha mai nascosto la sua contrarietà al progetto per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’area verde tra via Pertini e via Faggi predisposto dalla precedente amministrazione. Rinunciare all’opera significherebbe però anche rinunciare al finanziamento Pnrr di oltre 10 milioni di euro e far perdere i fondi anche a Sesto Fiorentino che aveva presentato progetti congiunti con Calenzano. Così la giunta calenzanese ha dato mandato agli uffici comunali di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione degli alloggi Erp Pinqua, fornendo anche alcune indicazioni al soggetto attuatore, Casa spa e ai propri uffici. In particolare, si dà mandato al responsabile unico del procedimento di attivare tutte le procedure per consentire il recupero e il reimpianto, in area da definire, delle alberature presenti nell’area interessata dai lavori, evitando il più possibile l’abbattimento. La delibera richiede poi agli uffici di avviare, senza interferire sull’esecuzione delle costruzioni, una verifica progettuale per valutare un differente assetto delle aree a parcheggio e a verde nel perimetro dell’intervento per garantire il rispetto degli standard indicati dal progetto e valorizzare il cono visivo e il portale di accesso al vicino Parco delle Carpugnane. Non sarà invece realizzato il parcheggio in via don Milani perché, secondo l’amministrazione, la disponibilità dell’area di fronte alla biblioteca CiviCa può comunque fornire una risposta adeguata alle esigenze di sosta.

L’area provvisoria per sgambatura cani sarà realizzata, con le risorse economiche dell’appalto, nella zona già individuata o su una vicina area di proprietà comunale. Nodo delicato quello del trasloco degli inquilini Erp per il quale la giunta chiede al soggetto attuatore, Casa spa, di attivare un’interlocuzione con gli assegnatari degli alloggi di viale del Pino, per conciliare il più possibile le esigenze dei nuclei familiari, e di supportarne il trasloco in tempi rapidi nelle nuove abitazioni. Infine, si richiede agli uffici di attivare una casella mail per la segnalazione di problematiche o disagi inerenti il cantiere. L’importo dei lavori è di 13.087.000 euro.