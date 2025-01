Nuove telecamere: auto nel mirino: "Infrazioni segnalate in tempo reale"

Gli automobilisti di Figline e Incisa nel 2024 hanno commesso meno infrazioni rispetto ai 12 mesi precedenti, ma per quest’anno – complice anche l’inasprimento del codice della strada – dovranno comportarsi ancora meglio: in arrivo nuove telecamere e sistemi di rilevamento elettronico. Il bilancio di un anno di attività della polizia municipale sotto la guida del comandante Alessandro Belardi è positivo. Sul fronte infrazioni stradali non c’è stato nessun fermo per abuso di alcol e stupefacenti alla guida, ma sono state elevate 25 violazioni per uso del cellulare al volante, comunque la metà rispetto all’anno precedente.

Aumentate le sanzioni in materia ambientale: le 14 del 2023 sono diventate 59 nel 2024 grazie a 64 telecamere di contesto, di cui 8 attivate lo scorso anno e 4 installate in questi giorni sulla rotatoria di via Garibaldi. Si aggiungono 11 portali di lettura targhe, inclusi i 2 varchi del centro storico a tutela dell’area pedonale: hanno permesso di rilevare 95 veicoli (poi sequestrati) con assicurazioni scadute e 246 senza revisione. Nel 2025 ne arriveranno ulteriori 4 in via Garibaldi, due a Poggio alla Croce, uno nel sottopasso di via Bianca Pampaloni e due ai giardini Cavicchi, mentre è in corso la progettazione per l’installazione a Palazzolo in zona Stadio e all’altezza delle rotonde di via Copernico e Giardini dalla Chiesa. "Grazie a un sistema di alert – spiega il comandante Belardi – le telecamere sono in grado di rilevare e segnalare le infrazioni in tempo reale, in modo da effettuare posti di blocco puntuali ed evitare situazioni potenzialmente pericolose. Questo libera tempo ai nostri agenti che possono essere impiegati in altri servizi, come l’attività ambientale oppure il presidio ad eventi e manifestazioni".

Non solo multe e controlli: i vigili di Figline e Incisa sono anche impegnati nell’educazione stradale con attività di sensibilizzazione mirata, stand informativi e corsi di guida sicura, iniziative per i giovani sui rischi legati all’uso del cellulare, di alcolici e sostanze stupefacenti, ma anche nelle scuole: con Aci la polizia ha effettuato 60 ore di formazione per circa 400 alunni dell’infanzia, primarie e secondarie. Avviata anche un’attività formativa per ospiti del Cas di Villa Viviana, con un focus sui comportamenti da tenere in qualità di utenti della strada e per il conseguimento del patentino.