Nuova vita per Sorgane. La decideranno i cittadini

di Manuela Plastina

Una pioggia di soldi promette di cambiare il volto di Sorgane all’insegna della qualità della vita: il maxi investimento da 6 milioni di euro da parte del fondo europeo per lo sviluppo regionale Fesr più una compartecipazione del Comune di Bagno a Ripoli di 1,2 milioni sarà dedicato a rigenerare il quartiere condiviso per metà col territorio comunale fiorentino. Aggiungendo a questi fondi anche i 3 milioni tra Pnrr e soldi ripolesi per la realizzazione degli 11 ettari di parco urbano che uniranno con una striscia verde lo stesso quartiere al cuore di Bagno a Ripoli, allora la zona può davvero parlare di una piccola rivoluzione.

Da area di aperta campagna a quartiere di case popolari tra gli anni ’50-60 con un progetto allora firmato da grandi architetti, negli ultimi 20 anni Sorgane si è rinnovata grazie a interventi edilizi, verde e servizi che hanno attirato tante giovani famiglie a ripopolare questo angolo di città tra Bagno a Ripoli e Firenze.

E proprio chi la abita ogni giorno e chi la frequenta abitualmente è chiamato a disegnare il nuovo volto di Sorgane: sta infatti per aprirsi il percorso partecipativo, coordinato dall’agenzia Sociolab, con cui l’amministrazione raccoglierà proposte e idee per migliorare la qualità della vita. La prima occasione è sabato 23 alle 10 ai giardini di via Alcide De Gasperi: dalle 10 ci sarà l’inaugurazione del "Museo degli abitanti", un nuovo spazio temporaneo aperto tre volte a settimana (il martedì e giovedì pomeriggio e il sabato mattina) per i prossimi 2 mesi con un info point, foto e storie del quartiere e delle persone che lo abitano, una postazione interattiva di ascolto e anche un angolo gioco per i più piccoli. Sempre sabato, ci sarà una camminata per le strade della frazione con la guida degli architetti e dei tecnici che seguono il progetto.

Nelle prossime settimane poi verranno organizzati incontri e interviste per raccogliere la memoria del quartiere e il vissuto della comunità che lo abita, oltre a un corso gratuito per "attivatori di comunità" per diventare cittadini proattivi sulle tematiche sociali dotati di strumenti di ascolto e collaborazione. "Sorgane ha bisogno di fare un passo in avanti – dice il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini -. Nuovo verde urbano, servizi per la comunità, spazi pubblici e di condivisione, piste ciclabili e progetti per la mobilità sostenibile saranno il fulcro della rinascita di questa frazione grazie al contributo attivo dei suoi cittadini". Info: https:rigenerasorgane.055055.it