Nuova viabilità: "Nessuna retromarcia"

A ormai un anno dal nuovo assetto viario del cuore di Impruneta, con la pedonalizzazione della piazza e il senso unico delle vie intorno, il Comune "si ritiene parzialmente soddisfatto del lavoro fatto". Ritiene "di non tornare indietro sul vecchio assetto", ma pensa a "un miglioramento della direzione intrapresa" come la ‘zona 30’, parcheggi rosa, cartellonistica definitiva. Rispondendo alla petizione popolare di quasi mille firme, l’amministrazione ribadisce nella risposta protocollata il 6 marzo, che la sua posizione era già chiara fin dalla campagna elettorale: "Impruneta Rip@rti si è presentata agli elettori ponendo in modo chiaro che tra i primi provvedimenti in caso di vittoria ci sarebbe stata la revisione della viabilità per la pedonalizzazione. Questo obiettivo è stato raggiunto e realizzato dopo almeno una ventina di incontri e vari comunicati stampa inequivocabili".