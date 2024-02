"Nuova sede mercato settimanale a Signa: primo giorno di sperimentazione in via dei Colli"

Primo giorno di sperimentazione, venerdì scorso, per la nuova sede del mercato settimanale di Signa. Proprio dal 16 febbraio infatti, i banchi che sinora avevano occupato viale Mazzini, piazza della Repubblica e via Roma, sono stati spostati temporaneamente in via dei Colli, nel tratto di strada compreso fra via del Crocifisso e via Pistelli. Sessanta banchi, ovvero tutti quelli attualmente in concessione, vengono disposti su un unico piano rettilineo su via dei Colli. La modifica resterà in vigore per diverse settimane, fino alla conclusione dei cantieri in via Roma. Ogni venerdì, fino a nuova comunicazione, saranno dunque vietate la circolazione e la sosta nel tratto dell’arteria compreso fra via Pistelli e via del Crocifisso dalle 6.45 alle 17.